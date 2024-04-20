‎أيمن الجميل: الاتفاق مع البنك الدولي بقيمة 6 مليارات دولار يشجع الاستثمار الأجنبى ويضاعف الثقة فى الاقتصاد الوطني

‎قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الإجراءات الأقتصادية الأخيرة أثبتت عمق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ودفعت المؤسسات العالمية والعربية إلى المسارعة بالتعاون مع الدولة المصرية ودعم الاقتصاد المصرى مع تحفيز المستثمرين وشركاء التنمية إلى عقد شراكات قوية مع القطاع الخاص المصرى، انطلاقا من تنوع الاقتصاد ووفرة الفرص الاستثمارية وسلامة التشريعات وقوة البنية التحتية التى تطمئن المستثمرين على نجاح مشروعاتهم فى المدى الزمنى المنظور.

‎وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن الاتفاق الأخيرمع البنك الدولى بقيمة 6 مليارات دولار، والمزمع دخوله حيز التنفيذ فى يوليو المقبل، يشجع الاستثمار الأجنبى ويضاعف الثقة فى الاقتصاد الوطنى، ويؤكد على الشراكة مع الدولة المصرية، خاصة وأنه يمتد إلى ثلاث سنوات، متضمنا 3 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص و3 مليارات دولار للحكومة بما فى ذلك 1.5 مليار دولار دعم الموازنة لمساندة إطار سياسات التنمية الشاملة المتفق عليه.

‎وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت خلال السنوات العشر الماضية، إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة ووضع استراتيجية شاملة للتنمية ومنح الاقتصاد الوطنى مجالات للتنوع والنمو، بحيث يستطيع من خلال القطاع الخاص والقطاع الحكومى والمجتمع المدنى، فتح جسور مع المؤسسات المالية الدولية والحصول على شراكات جديدة مع المؤسسات الدولية والصناديق السيادية، مع قدرة أكبر على مواجهة التحديات العالمية المتلاحقة والأزمات المتشابكة التي لا تؤثر فقط على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنها تهدد ما تحقق من مكتسبات على مدار السنوات الماضية

‎وتابع أيمن الجميل أن الشراكات الناجحة بين الدولة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية، تتيح للدولة المصرية دعم القطاع الخاص بقوة وإطلاقه ليكون بحق قاطرة التنمية، كما يتيح مجالا أكبر لدعم خطط التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من خلال مشروعات عملاقة مثل مبادرة حياة كريمة، ويتيح كذلك متابعة الاستثمار فى رأس المال البشرى ودعم برامج التعليم والصحة والتعليم الجامعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مما يمنح الأجيال الجديدة من الشباب فرصا أفضل للنمو والتطلع إلى المستقبل

