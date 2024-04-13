السبت 13 أبريل 2024
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حسين مجدى: "سر المسجد" محاولة لترسيخ القيم.. وجهود "المتحدة" تستحق الشكر

مسلسل سر المسجد
مسلسل "سر المسجد"

كشف حسين مجدي مخرج ومؤلف مسلسل سر المسجد، عن تفاصيل مسلسلات الكارتون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه يجب أن نشكر كل القائمين على دراما الطفل، موضحًا أن الموضوع في منتهى الأهمية بما فيه من تعدد الأفكار الهادفة.

وتابع مجدي: "محتوى مسلسل سر المسجد يُرسخ قيم الهوية الخاصة بنا، والشركة المتحدة نجحت في تقديم عمل توعوي للأطفال".

حسين مجدي الحياة اليوم فضائية الحياة لبنى عسل مسلسل سر المسجد

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