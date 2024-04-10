واشنطن تلوح بـ "تغيير سياستها" تجاه إسرائيل

وجه البيت الأبيض تهديدًا مبطنًا لإسرائيل معلنًا أن واشنطن "ستغير سياستها مع إسرائيل ما لم تواصل تل أبيب تغيير سياستها في غزة".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في تصريحات تلفزيونية: "إذا لم تتغير سياسة إسرائيل على أساس دائم، فإن سياستنا سوف تتغير".

وأضاف: "ننتظر من إسرائيل اتخاذ تدابير إضافية للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة".

وكان ساليفان وصف موقف حماس حتى الآن بالنسبة إلى اقتراح يشمل تهدئة في غزة وتبادلًا للرهائن والمعتقلين، بأنه "أقل من مشجع".

وقال: "لقد رأينا البيانات العلنية الصادرة من حماس، ويمكن القول إنها أقل من مشجعة"، حسبما نقلت عنه "فرانس برس".