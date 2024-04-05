الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يشيد بجهود القوات المسلحة للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى

جريدة الدستور

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل السحور، الذى أقامته القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.


وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفى مقدمتها القوات المسلحة وما يقدمه رجالها من عطاء وتضحيات للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى، وبناء وتطوير القوة والقدرة التى تحفظ لمصر أمنها واستقرارها وتحقق مصالحها القومية، ودعم جهودها نحو التنمية والبناء والتقدم فى شتى المجالات، مقدمًا التهنئة لرجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصرى بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

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