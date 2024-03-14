الرئيس السيسى: نستهدف أفضل بناء للشخصية المصرية لتكون قادرة على مواجهة التحديات وقيادة الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنه حريص على زيارة الأكاديمية العسكرية المصرية، معبرًا عن اطمئنانه للجهد الذي يتم.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية يرافقه الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر وعدد من قادة القوات المسلحة، أننا قمنا بجهد كبير في تأهيل بنية أساسية تجعل الدولة تنطلق لآفاق أكبر وأفضل، لافتًا إلى أن العامل البشري في المنظومة أهم شيء، لافتا إلى أن أهمية تطوير الإنسان تكمن في اكتمال عناصر النجاح لمنظومة التطوير التي تسير عليها الدولة.