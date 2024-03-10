حفاظًا على ذاكرة الأمة.. محمد عبلة ينضم لفريق مشروع "عاشوا هنا"

أعلن الفنان التشكيلي محمد عبلة انضمامه إلى قائمة خبراء مشروع "عاشوا هنا" التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، لاختيار أسماء الراحلين من فناني مصر.

وعبر عبلة عن سعادته لانضمامه لقائمة الخبراء في المبادرة وذلك عبر حسابه بموقع "فيسبوك" قائلًا: "سعيد بانضمامي إلى كوكبة من علماء مصر في مبادرة (عاشوا هنا) للحفاظ على ذاكرة الأمة، لاختيار أسماء الراحلين من فناني مصر.. شكرًا للمهندس محمد أبوسعدة وفريق العمل".

وأنتج الجهازالقومى للتنسيق الحضارى، ما يزيد علي 964 لافتة مختلفة لأعلام ورواد في مجالات فنية وأدبية وعلمية مختلفة أثروا الحياة الثقافية في مصر، وتم تركيب اللافتات الخاصة بهم على منازلهم التي عاشوا بها، وذلك في 12 محافظة على مستوى الجمهورية.

هناك الكثير من الأسماء لرموز وأعلام وشخصيات مصرية وعالمية بارزة تمت إضافتها للمشروع، منهم الشيخ إمام عيسى، وخيري شلبي، ومكاوي سعيد، والفنان حمدي أحمد، وحسن الإمام، وداليدا، وجميل راتب، ورضوى عاشور، ومصطفى سويف، وصلاح عيسى، والرسام الأرميني صاروخان، والشاعر اليوناني كفافيس، والدكتور مصطفى مشرفة، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ولويس جريس، وفطين عبد الوهاب، وأحمد بهجت، والكابتن الجوهري، والشيخ مصطفى إسماعيل، والفنان محيي الدين اللباد، وصاحب فكرة اختراق بارليف البطل "باقي زكي يوسف"، وأحمد فؤاد نجم، وبدر الدين أبوغازي، ومؤسس سلاح المظلات المصري الفريق سعد الدين الشاذلي، والفنان سعيد صالح، والناقد سمير فريد، والرسام الأرميني شانت أفيديسيان، والكابتن محمد لطيف، والكابتن صالح سليم، وأمير الصحافة العربية محمد التابعي، والأستاذ محمد حسنين هيكل، وغيرهم من كبار الرموز المصرية والعالمية.

مشروع "عاش هنا' يهدف الى توثيق المباني والاماكن التي عاش بها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث. وهذا المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، وتتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.

ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الـQR والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني المهمة على مستوى الجمهورية.