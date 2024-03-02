السبت 02 مارس 2024
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عالم

الرئيس النمساوى: المشاركة فى الانتخابات الأوروبية المقبلة أمر ضرورى

الرئيس النمساوي ألكسندر
الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين

أكد الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، الجمعة، أن المشاركة في الانتخابات الأوروبية المقبلة في 9 يونيو المقبل، أمر ضروري ومحوري من أجل مستقبل أفضل للاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس النمساوي- في تصريح له - إن الانتخابات المقبلة يجب أن تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في ملفات دعم الحرية والسلام ونشر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف أن القيم الأوروبية لا تكتسب مرة واحدة وتبقى إلى الأبد، ولكن يجب حمايتها وتطويرها كل يوم مرارًا وتكرارًا من خلال ما نقوم به من إجراءات فاعلة، ولهذا السبب يتعين علينا أن نضمن أن تظل هذه القيم قوية ومرنة.

ونوه الرئيس إلى أن "الحرب الروسية غير المبررة ضد أوكرانيا ستكون نقطة فارقة في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي، حيث لا تزال أوكرانيا بحاجة إلى دعمنا الكامل في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن أصدقاءنا الأوكرانيين لا يدافعون عن بلدهم فحسب، بل يدافعون في نهاية المطاف عن حريتنا وأسلوب حياتنا وقيمنا، مشددا على أن النمسا تواصل وقوفها إلى جانب أوكرانيا.

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