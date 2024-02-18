مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية جمال يوسف فى "حق عرب" (خاص)

يخوض الفنان جمال يوسف السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٤، ضمن أبطال مسلسل "حق عرب" الذي يلعب بطولته الفنان أحمد العوضي، ويخوض من خلاله البطولة المطلقة الأولى له في عالم الدراما ٢٠٢٤، بعد نجاحه في السينما من خلال فيلم الإسكندراني.

وكشف الفنان جمال يوسف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن تفاصيل شخصيته في "حق عرب" قائلًا: " شخصية جديدة ومختلفة، سأجسد شخصية تاجر آثار، وتتصاعد أحداث العمل".

وخلال الأيام الماضية، طرحت منصة "WATCH IT" الرقمية 11 بوسترًا لأبطال مسلسل "حق عرب" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

تدور أحداث مسلسل "حق عرب" في إطار اجتماعي شعبي مليئ بالصراعات والحكايات مع جوانب إنسانية ورومانسية، داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبدربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يخاف منه كل سكان الحي، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

ويشارك في بطولة العمل الفنان محمد أحمد ماهر، ويجسد دور شقيق "العوضي"، بينما يظهر الفنان رياض الخولي، كـ"تاجر أخشاب" لديه ابنتان تلعبان دوريهما الفنانتان دنيا المصري، وكارولين عزمي، وتلعب دور زوجته الفنانة وفاء عامر.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

وخلال أحداث العمل، يتورط "فواز" في صراع مع الفنان أحمد العوضي الذي يعاديه منذ لحظة دخوله الحي وتتصاعد الخناقات بينهما، ما يؤدي إلى استخدام السلاح بشكل مليء بالأكشن والدراما الاجتماعية المميزة.

الفنان جمال يوسف

يتكون فريق عمل مسلسل حق عرب من العديد من النجوم هم:

أحمد العوضي.

دينا فؤاد.

رياض الخولى.

وفاء عامر.

وليد فواز.

دنيا المصرى.

كارولين عزمى.

أحمد صيام.

سلوى عثمان.

وفاء مكي.

أحمد عبد الله محمود.

ميدو ماهر.

الطفل منذر مهران.

يعد مسلسل حق عرب من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.