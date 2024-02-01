قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الفعاليات خلال شهر يناير

فى إطار حرص القوات المسلحة على تنمية الوعى الثقافى والوطنى لدى شباب المجتمع،

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى 14 زيارة لطلبة الجامعات والمدارس للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين لزيادة الوعى الفكرى والمعرفى لدى شباب الجامعات والمدارس، بالإضافة إلى تنفيذ 48 دورة تدريبية للتربية العسكرية بالجامعات الحكومية و210 دورات بالجامعات والمعاهد الخاصة.

كما قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للعاملين

بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية العملاقة؛ لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فى مجال التنمية الشاملة.