أحمد زكريا الشلق: محمد صابر عرب تطرق إلى قضايا مهمة بكتابه الجديد

قال المؤرخ أحمد زكريا الشلق عن كتاب "الثقافة طوق نجاة" لوزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب إن الكتاب له خصائص متميزة عن سائر كتبه السابقة التي تجد لها مكانا مرموقا في المكتب العربية، فهو يضم عشرات المقالات المتنوعة المتصلة بالثقافة، وقد وضع أفكار مركزة في صفحات قليلة، فقد منح موهبة النظر إلى الأمور بشكل كلي وشامل.

وتابع الشلق متحدثا عن صابر عرب: هو من الشخصيات التي إذا وجدت تؤثر، ففي كل ابمناصب التي تولاها كانت له بصمات واضحة.

وأشار الشلق إلى أن الكتاب تحدث عن أهمية الثقافة التي تعني التفكير واحترام العقل، فالثقافة برأيه هي التي تغير المجتمع وتدفع به نحو التقدم موضحا أن المؤلف نوه بأن القراءة ليست كافية لتكون مثقفا وإنما أن تفكر فيما تقرأ وأن ينعكس التفكير على السلوك.

وأضاف: الكتاب أيضا قدم شهادة خاصة عن مصر بين الحربين؛ حرب ٦٧ وحرب ٧٣ وانعكاسات الهزيمة على الشعب، فقدم شهادة مهمة عن هذه الفترة، وكشف عن رأيه بشخصيات من كبار المثقفين مثل قاسم أمين وابن اياس وابن عربي وحامد عمار وزكي نجيب محمود وعبد العزيز المقالح ولطفي السيد وطه حسين ونجيب محفوظ.

جاء ذلك خلال الندوة التي شهدتها قاعة فكر وإبداع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لمناقشة كتاب "الثقافة طوق نجاة" للدكتور محمد صابر عرب، وهو الكتاب الصادر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأدار الندوة عبد الحميد شلبي، بحضور المؤلف الذي ناقشه كل من الكاتب الصحفي أحمد الجمال، والمؤرخ أحمد زكريا الشلق.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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