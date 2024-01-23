الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تأجيل محاكمة ترامب بتهمة "التشهير بالاعتداء الجنسى"

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أجلت محكمة أمريكية، النظر في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة التشهير بالاعتداء الجنسي في نيويورك، أمس الإثنين، بعد تحجج أحد المحلفين بمرضه، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقالت محامية ترامب، ألينا هابا، للقاضي، لويس كابلان، إنها تشعر أيضًا بالحمى وأعراض الإنفلونزا، مشيرة إلى أن أحد والديها على الأقل ثبتت إصابته بكوفيد-19.

وجاءت نتيجة اختبار “هابا”، سلبية، للفيروس، اليوم، كما فعل محاميها المساعد في القضية مايكل ماديو.

لكن أصرت هابا على الاعتذار بقولها: إن جليسة أطفالها ظهرت عليها أعراض مرضية.

ووفق ذلك، ألغى القاضي “كابلان”، الشهادات التي كان من المقرر الاستماع إليها حول ترامب والمدعي في القضية المدنية.

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