23 لاعبًا فى قائمة الأهلى المسافرة لخوض معسكر الإمارات

اختار السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول بنادي الأهلي، 23 لاعبا ضمن قائمة المارد الأحمر للسفر إلى الإمارات للدخول فى معسكر مغلق بداية من اليوم السبت حتى يوم 28 يناير الجاري في ظل التوقف الدولي استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها أحد يومي 16 و17 فبراير المقبل.

تضم بعثة الفريق عددا كبيرا من لاعبى فريق الناشئين فى ظل الغيابات الكبيرة الموجودة فى صفوف الفريق بسبب مشاركة اللاعبين مع منتخبات بلادهم فى نهائيات الأمم الإفريقية.

ويغيب عن صفوف الأهلي 8 لاعبين في منتخب مصر هم محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني ومروان عطية ومحمود عبد المنعم كهربا بخلاف 3 لاعبين في منتخبات أخرى وهم علي معلول في منتخب تونس وأليو ديانج في منتخب مالي وبيرسي تاو في منتخب جنوب إفريقيا.

قائمة الأهلى فى معسكر الإمارات

وضمت قائمة الأهلي فى معسكر الإمارات كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ويوسف سيد عبد الحفيظ وإبراهيم عبدالحكم ومعتز محمد وأحمد عابدين وعبد الجواد جودة وإسلام عبد الله ومازن أسامة.

خط الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد طعيمة ومصطفى أبو الخير وفارس خالد.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي “كريستو” وحسين الشحات وكريم فؤاد وأنتوني موديست ووسام أبو علي.

كوكا وخالد عبدالفتاح يواصلان البرنامج التأهيلي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى الإمارات؛ لخوض معسكر خارجي استعدادا للارتباطات القادمة.

بدأ المران بفقرات بدنية مكثفة قادها أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل معدلات الجاهزية البدنية.

وأشرف مارسيل كولر المدير الفني للفريق على مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل أن يجري تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وواصل أحمد نبيل كوكا تدريبات العلاج الطبيعي في «الجيم»، في ظل إصابته بجزع في أربطة القدم، واكتفى خالد عبدالفتاح بتنفيذ فقرات علاجية ضمن البرنامج الذي ينفذه للعلاج من آلام العضلة الخلفية.