السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أكاذيب إسرائيلية جديدة بشأن «محور فيلادلفيا».. ومصر ترد بموقف حاسم

محور فيلادلفيا
محور فيلادلفيا

زعمت  صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على احتلال إسرائيل محور صلاح الدين "محور فيلادلفيا"، بدعوى قطع آخر شريان لحماس حسب تعبير الصحيفة، مقابل إشراك السلطة الفلسطنية في "خطة اليوم التالي للحرب".

في السياق  نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، هذه التقارير، وقالت إن مثل هذه الأكاذيب الإعلامية أصبحت طقسا يوميا يستهدف صرف الانتباه عن المواقف المصرية المعلنة بضرورة الوقف الفورى لهذا العدوان.

والموقف المصري من تطورات الأزمة الحالية، هو ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ورفض أي تحركات إسرائيلية من شأنها تصفية القضية الفلسطينية. 

 حقيقة التفاهمات الإسرائيلية المصرية حول محور فيلادلفيا

ونفت مصادر مصرية ما أثارته الصحافة الإسرائيلية حول تفاهمات مصرية حول محور فيلادلفيا، وتشدد مصر على ضرورة التزام واحترام الجانب الإسرائيلي لكل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين بما فيهم البروتوكول الخاص بمحور فيلادلفيا.

وسبق وأكدت الحكومة المصرية رفضها إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو حتى تقليص مساحته، مع القناعة التامة لدى القاهرة بأن الشعب الفلسطيني هو الوحيد المعني بتحديد شكل المستقبل للقضية الفلسطينية والوضع في غزة.

وترى مصر ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود ٦٧، وهذا يمثل الحل الوحيد للقضية الفلسطينية والاستقرار في المنطقة، داعية كل الحكومات الإسرائيلية القبول بقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن.

وتواصل القاهرة اتصالاتها القوية مع كافة المكون الوطني الفلسطيني بما فيها حركة حماس، وسعت على مدى سنوات ولا تزال لتوحيد القوى الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

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أكاذيب إسرائيلية جديدة بشأن «محور فيلادلفيا».. ومصر ترد بموقف حاسم

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