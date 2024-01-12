الإليزيه يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية بقيادة جابرييل أتال

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) مساء أمس الخميس، عن تشكيل الحكومة الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء جابرييل أتال، وذلك بعد مشاورات استمرت يومين بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الجديد.

وفيما يخص الحقائب الوزارية السيادية، احتفظ وزراء الدفاع والداخلية والمالية والعدل بمناصبهم، فقد احتفظ سيباستيان لوكورنو بمنصبه وزيرا للجيوش، وجيرالد دارمانين وزيرا للداخلية، وبرونو لومير احتفظ بمنصبه وزيرا للاقتصاد والمالية، كذلك وزير العدل إريك دوبوند موريتي احتفظ بمنصبه.

في حين، تم تعيين ستيفان سيجورني، الأمين العام السابق لحزب النهضة الحاكم وزيرا لأوروبا والشؤون الخارجية خلفا لكاترين كولونا.

كذلك تم تعيين أميلي أوديا كاستيرا وهي وزيرة الرياضة والألعاب الأولمبية في الحكومة السابقة لتصبح على رأس وزارة الرياضة والتربية الوطنية والشباب "الموسعة" (حيث توسعت وزارتها لتشمل التربية الوطنية أيضا خلفا لجابرييل أتال).

وتم تعيين وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي، وزيرة للثقافة خلفا لريما عبد الملك، كما تم تعيين السياسية كاترين فوترين الوزيرة السابقة في عهد الرئيس الأسبق جاك شيراك، وزيرة للعمل والصحة والتضامن.

وتم الابقاء على وزير الزراعة الفرنسي مارك فينو في منصبه، وأيضا تم الابقاء على كريستوف بيشو وزيرا للانتقال البيئي، وأنييس بانييه روناشيه وزيرة انتقال الطاقة، وسيلفي ريتايو ظلت في منصبها أيضا وزيرة التعليم العالي والبحث.

أما أورور بيرجي والتي كانت وزيرة للتضامن في الحكومة السابقة، فقد تم تعيينها في منصب الوزيرة المكلفة بالمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز، وماري لوبيك أصبحت الوزيرة المسؤولة عن العلاقات مع البرلمان.

وفيما يتعلق بمنصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، فقد أصبحت بريسكا تيفينو والتي تم تعيينها أمينة الدولة مكلفة بالشباب والخدمة الوطنية العالمية في يوليو الماضي، أصبحت المتحدثة باسم الحكومة خلفا لأوليفييه فيران.

وقد عين الثلاثاء الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جابرييل أتال رئيسا للوزراء خلفا لإليزابيث بورن التي قدمت استقالتها الإثنين. ويعد أتال (34 عاما) الذي كان يشغل منصب وزير التربية منذ يوليو 2023، أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة محطما الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيسا للوزراء في سن 37 عاما في عام 1984.