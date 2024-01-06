تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

تعد تفجيرات كرمان هي الحادث الأهم والأكثر دموية في تاريخ العمليات الإرهابية التي تمت في إيران خلال العقود السابقة،ومن أكثر العمليات الإرهابية التي أحرجت النظام داخليًا،فعدد الضحايا قد تجاوز المائة،خلاف المصابين،مما حتم أن يظهر الخطاب السياسي الداخلي أكثر عدائية للخارج، خاصة إسرائيل والولايات المتحدة، في محاولة لاحتواء أي تصعيد داخلي غير محسوب في ظرف سياسي هو الأخطر منذ عقود.

تصريحات مرشد الثورة آية الله خامنئي اعتمدت على فكرتين أساسيتين،أولًا: الاتهام المباشر وغير المباشر لإسرائيل وأمريكا في تفجيرات كرمان رغم إعلان داعش مسؤوليتها عن الحادثة...ثانيًا: الوعد بالانتقام المدوي خلال فترة قصيرة،في محاولة امتصاص للغضب الشعبي خاصة أهالي الضحايا.

حاول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سواء في خطابة بعد الأزمة مباشرة، أو أثناء مراسم الدفن الرسمية لضحايا الحادثة، أن يقدم تفجيرات كرمان بوصفها رد فعل لمساندة إيران للمقاومة في غزة وجنوب لبنان...منددًا بدور إسرائيل،ومتوعدًا برد قاسي في القريب.مستخدمًا لفظ "إنتقام" بشكل مباشر، واعتبر أن الهدف من العملية بأكملها، هو إلهاء إيران عن دورها التاريخي في مساندة القضية الفلسطينية،خاصة دعمها لحماس وحزب الله وصراعهما مع دولة الاحتلال.

اتهم "حسين سلامي" قائد الحرس الثوري، الصهاينة على حد تعبيره، بضلوعهم المباشر في تفجيرات كرمان، معتبرًا داعش مجرد أداة في يد أمريكا وإسرائيل. وتناول نفس الخطاب خطيب الجمعة في مشهد " أحمد علم الهدى"، وكذلك " أحمد خاتمي " خطيب الجمعة في طهران، مما يؤكد أن النظام الإيراني قرر تبني خطاب موحد حيال الأزمة،وهو القفز على اعتراف داعش بضلوعها في العملية إلى اتهام إسرائيل، مباشرة.

الخطاب السياسي العام في إيران،يعيد إنتاج رمزية قاسم سليماني من جديد..فقد صرح "قليباف " رئيس مجلس الشورى الإسلامي،أن حادثة كرمان تعد دليلًا على أن قاسم سليماني ما زال حيًا،ويسبب الرعب لأعداء إيران وهو في مرقده،كما صرح قائد الحرس الثوري أثناء مراسم دفن الشهداء، أن قاسم سليماني هو رمز المقاومة،وإلا لما تم العلمية الأرهابية في الذكرى الرابعة لمقتله. وذلك ما أكد عليه "إبراهيم رئيسي" رئيس الجمهورية، في محاولة لاضفاء المزيد من القداسة على شخص سليماني، ومضاعفة رمزيته السياسية والعسكرية والدينية.فالنظام الإيراني يمارس سياسة داخلية تعتمد على إلقاء كرة النار إلى خارج الحدود الإيرانية،بهجومه على إسرائي وأمريكا،بالإضافة إلى إعادة إنتاج لرمز عسكري وسياسي ممزوج بالطابع الديني المذهبي للدولة الإيرانية.

رغم تصريحات وزير الداخلية أن الوضع الأمني في كرمان تحت السيطرة،إلا أن محافظ كرمان قرر تأجيل إمتحانات المدارس والجامعات،كما تم منع مسيرة شعبية لتشيع جنازة شهداء الحادثة..وتم الاكتفاء بأهالي الشهداء،والمراسم الرسمية،التي حضرها الرئيس الإيراني وقائد الحرس الثوري، مع السماح بالعديد من المسيرات المنددة بالحادثة والداعمة للدولة في العديد من المحافظات،مثل طهران وتبريز وغيرها،رغم سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج في ذلك التوقيت من العام.

خروج بعض الأصوات على الساحة السياسية التي تشكك في كفاءة وقوة الأجهزة الامنية والاستخبارتية..التي سمحت بوقوع حادثة بهذه الضخامة،في دولة كإيران،توجه الجزء الأكبر من ميزانيتها لصالح الأجهزة الأمنية المختلفة والمتعددة.

ظهور تيار داخل المجتمع الإيراني خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي،يُحمل مسؤولية الحادثة،لسياسة النظام الإيراني الخارجية،والزج بإيران في صراعات إقليمية لا طائل من وراءها،و مما يعكس قلق النظام من تنامي ذلك التيار المعارض،خاصة بين الشباب، تصريح المدعي العام الإيراني " محمد موحدي آزاد" الذي يهدد فيه كل من تسول له نفسه إشاعة الفتنة أو ترويج الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد حادثة كرمان أو محاولة انتقاد الدولة، كما تم تداول بعض الأخبار عن القبض على بعض النشطاء على منصة إكس (تويتر) بواسطة الحرس الثوري مباشرة بعيدًا عن اختصاصات وزارة الداخلية.

يُعد توقيت الحادثة هو الأكثر تأثيرًا على الصعيد الداخلي الإيراني، فالدولة الإيرانية الأن تتأهل للانتخابات البرلمانية (مجلس الشورى الإسلامي)في دورتها الثانية عشر، مما يضع النظام بين فكي الرحى، بين تهدئة المجتمع وهندسة البرلمان،خاصة أن "مجلس صيانة الدستور" وهو المجلس المنوط به فحص صلاحية المرشحين للانتخابات، قد رفض ما يزيد عن 52% من المتقدمين، وهي النسبة الأعلى منذ بداية الاستحقاقات الانتخابية بعد الثورة،ومنهم رموز سابقين للنظام الإيراني، مما يعكس بعض الصراعات الداخلية،والتي ستساهم تفجيرات كرمان في إشعالها.والجدير بالذكر أن مرشد الثورة آية الله خامنئي قد صرح مؤخرًا أن أي محاولة لافساد الانتخابات أو رفضها..هو رفض لصحيح الإسلام والدين القويم،فرغم ضعف البرلمان سياسيًا في دوائر صنع القرار في إيران، فدوره يأتي بعد سلسلة تراتبية معقدة من المجالس وكذلك بعد الولي الفقيه، ولكنه سيظل مانح الشرعية الشعبية لبقاء النظام واستمراره.