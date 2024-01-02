الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية تستهدف دفن أركان الدولة تحت الركام

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الحرب الإسرائيلية تستهدف تدمير أركان الدولة الفلسطينية ودفنها تحت المستعمرات في الضفة الغربية، والركام بقطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

أوضحت الخارجية الفلسطينية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على إدخال ساحة الصراع في دوامة لا تنتهي من العنف والفوضى كبيئة مناسبة لاستمرار حكم اليمين في إسرائيل.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بإدراك حقيقة ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي ومخاطره على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام بالمنطقة.

الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحرب الإسرائيلية الدولة الفلسطينية المستعمرات الضفة الغربية قطاع غزة الركام القاهرة الإخبارية

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