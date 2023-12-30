نتنياهو: كل ما يهمنى القضاء على حماس ولن أقدم استقالتى

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لم يمنع لقاءات بين وزير الدفاع ورئيس الموساد والشاباك، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشائعات تضر بإسرائيل والجنود في حربهم مع حماس.

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب القضاء على حماس قبل نقاش ماذا بعد الحرب في قطاع غزة؟، معقبًا: "كل ما يهمني هو القضاء على حماس ولن أقدم استقالتي".

وأشار إلى أن إسرائيل في حكمي أصبحت قوية عسكريًا يجعلها تقود الكثير من الحروب لمدد أطول، والدفاع عن أرضها وشعبها.