الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: إنشاء مخيم إغاثي بخان يونس نجاح جديد للدبلوماسية المصرية

غزة
غزة

علّق محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، على إنشاء مصر لمخيم إغاثي في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقال فوزي في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن إنشاء هذا المخيم يأتي في توقيت مهم جدًا يشهد حالة تأزم إنساني كبيرة بقطاع غزة خلال الأيام الماضية خصوصًا في أعقاب خرق إسرائيل للهدنة الإنسانية المؤقتة وإنهاء حالة وقف إطلاق النار والعودة إلى القتال.

محمد فوزي: العدوان الإسرائيلي الغاشم زاد من حجم الأزمات الإنسانية التي يعيشها القطاع

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي الغاشم زاد من حجم الأزمات الإنسانية التي يعيشها القطاع سواء على مستوى انقطاع الخدمات الأساسية داخل غزة، أو على مستوى تهجير المزيد من الفلسطينيين نحو الجنوب.

كما أشار إلى أن إنشاء المخيم خطوة مهمة من الدولة المصرية، موضحًا أن اختيار مدينة خان يونس لإنشاء المخيم لأنها تستقبل العديد من السكان النازحين من الشمال أو المهجرين قسريًا بسبب القصف.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا للجهود الإنسانية المصرية في دعم الأشقاء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى اللحظة، مشيرًا إلى أن تلك الجهود كانت قد حققت بعض النجاحات المهمة بفضل الدبلوماسية المصرية في ظل التصعيد الراهن.

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