الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق لاتهامه بسرقة سيارة مديره بمنشأة القناطر

حبس سائق
حبس سائق

قرّرت جهات التحقيق بشمال الجيزة، اليوم الإثنين، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة مديره في منشأة القناطر.

البداية كانت بتلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من (مدير شركة توريدات - مقيم بدائرة المركز) باكتشافه سرقة سيارة نقل "فنطاس" خاصته من داخل جراج ملكه كائن بدائرة المركز.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (سائقًا وعاطلًا "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر السائق بقيامه بسرقة السيارة عن طريق "كسر الزجاج" لعلمه بمكان تواجدها "لسابقة عمله طرف المُبلغ"، وعلل قيامه بذلك لرفض المُبلغ إعطاءه راتبه، وأنه استعان بالثانى عقب قيامه بسرقة السيارة لمعاونته فـى بيعها، وتم بإرشادهما ضبط السيارة بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجيزة حبس سائق سرقة سيارة منشأة القناطر

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