الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نتيجة الأسرة القرآنية في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

حققت أسرة محمد سعد عيسى المركز الأول في الفرع السادس -الأسرة القرآنية-  في المسابقة العالمية الثلاثون للقرآن الكريم التي تقيمها وزارة الأوقاف، حيث حصلت على (92.18) درجة.

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المشاركون فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم: مسجد مصر مفخرة عظيمة فى عمارة المساجد

وفازت الأسرة بجائزة قدرها نصف مليون جنيه، وهم: 
1. سعد محمد سعد عيسي
2. سعيد محمد سعد عيسي
3. عبد العزيز محمد سعد عيسي

وحققت أسرة محمود أحمد محمود مخلص المركز الثاني، حيث حصلت على (89.21) درجة، وفازت بجائزة قدرها 400 ألف جنيه، وهم: 
1. محمود أحمد محمود مخلص
2. أحمد محمود أحمد محمود مخلص
3. ميادة محمود أحمد محمود مخلص

وحققت أسرة عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة المركز الثالث، حيث حصلت على (88.63) درجة، وفازت بجائزة قدرها 300 ألف جنيه، وهم: 
1. عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة
2. آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة
3. فاطمة عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة

وحققت أسرة/ صبحي جلال عبد اللطيف المركز الرابع، حيث حصلت على (85.48) درجة، وفازت بجائزة قدرها 200 ألف جنيه، وهم: 
1. محمد صبحي جلال عبد اللطيف
2. وليد صبحي جلال عبد اللطيف
3. سامح صبحي جلال عبد اللطيف

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه بواقع عشرة آلاف جنيه لأسرة جاب الله عوض جاب الله حسين وهم: 
1. جاب الله عوض جاب الله حسين
2. إيمان جاب الله عوض الله جاب الله حسين
3. إسراء جاب الله عوض الله جاب الله حسين

وزارة الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم أسرة محمد سعد عيسى نصف مليون جنيه

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