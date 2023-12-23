حكم دولي: محطة الزهراء للخيول حافظت على نقاء السلالة.. و"مرابط مصر" هى المستقبل

قال محمد البدراوي -حكم دولي في بطولات جمال الخيول العربية- ومالك مزرعة البدراوي لإنتاج الخيل، إن مصر لديها محطة الزهراء للخيول الأصيلة، وهي هرم مصر الرابع على حد وصفه، لما لها من أهمية كبيرة، فهي تضم أول مكتب تسجيل للخيول الأصيلة في العالم في الوقت التي قامت فيه بولندا هي الأخرى بتدشين هذا المكتب.

وأضاف أنه تم تصدير خيول كثيرة من الزهراء وكانت بعد ذلك أساسا لمزارع ومرابط عملاقة في أمريكا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية، ويخرج من إنتاج تلك المحطة العظيمة أبطالا في كافة الفعاليات الخاصة بجمال الخيل العربية في العالم، مشيرًا إلى أن هناك دول كثيرة عربية وغير عربية تتشرف بتنظيم مهرجانات للخيول المصرية لأنها من أصل وأنقى الأنساب في العالم.

وأشار إلى أن أنساب الخيول في محطة الزهراء تضم 5 أرسان والرسن هي العائلة أو النسب التي تعود إليه الخيل وهم “كحيلان، وصقلاوي، وعبيان، وهدبان، ودهمان”، ولكل حصان نسب يسجل في سجلات الهيئة الزراعية، ويتم أخذ عينة من الحصان قبل تسجيله لإجراء تحاليل ""DNA للتأكد من صحة نسبه.

وكيل وزارة الزراعة: الدولة تهتم بإنتاج الخيل وإنشاءات "مرابط مصر" على أحدث الأساليب

وقال المهندس حمدي عاصي وكيل وزارة الزراعة ورئيس مجلس إدارة جمعية مربي الخيول بالشرقية، إن الدولة متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرا بهذا التراث، وهذا الكنز العظيم الذي تمتلكه، حيث اهتمت القيادة السياسية بإنشاء مشروع "مرابط مصر" بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتنقل إليه الخيول من محطة الزهراء على أحدث الأساليب لتضاهي المحطات العالمية لتربية الخيول، وهو ما طمأن منتجي الخيل في مصر للعودة لريادة تسويق الخيل على مستوى العربي والأوروبي.

وأضاف أن تربية الخيول من الصناعات الاستثمارية العالية، ويتم عمل جمعيات تعاونية لمربي الخيول، لكي ننشئ كيانات تحمي صغار المربين في الخيل، ويتم إدخالهم في كيان اقتصادي يحميهم في البيع والتجارة وإمدادهم بالخبرات حتى يستطيعوا أن ينتجوا سلالات عالية للتصدير للخارج، كما يتم نشر ثقافة تربية الخيل من خلال المهرجانات والفعاليات، ومن أهم الفعاليات هو ما شاهدناه في الأيام الماضية بمهرجان الشرقية، والتي هي واحدة من المحافظات التي لها تاريخ طويل في تربية الخيل العربي المصري، لانها اساس تربية الخيل، فهي تتخذ الحصان العربي الأصيل شعارا لها.