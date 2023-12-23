السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أطباء بلا حدود": جيش الاحتلال اعتقل 6 من طاقم مستشفى العودة بغزة

أطباء بلا حدود
أطباء بلا حدود

أعلنت مؤسسة "أطباء بلا حدود"، اليوم، عن أن جيش الاحتلال اعتقل 6 من طاقم مستشفى العودة بغزة، في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

 

الغارات الإسرائيلية حوّلت غزة إلى كومة من الأنقاض

وكانت منظمة "أطباء بلاحدود"، قد قالت إن الطواقم الطبية بمستشفى ناصر جنوب غزة، تتنقل بين جثث الأطفال لعلاج آخرين سيموتون في كل الأحوال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وتابعت: "الغارات الإسرائيلية العشوائية حوّلت شمال قطاع غزة إلى كومة من الأنقاض".

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