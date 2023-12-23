"أطباء بلا حدود": جيش الاحتلال اعتقل 6 من طاقم مستشفى العودة بغزة

أعلنت مؤسسة "أطباء بلا حدود"، اليوم، عن أن جيش الاحتلال اعتقل 6 من طاقم مستشفى العودة بغزة، في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

الغارات الإسرائيلية حوّلت غزة إلى كومة من الأنقاض

وكانت منظمة "أطباء بلاحدود"، قد قالت إن الطواقم الطبية بمستشفى ناصر جنوب غزة، تتنقل بين جثث الأطفال لعلاج آخرين سيموتون في كل الأحوال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وتابعت: "الغارات الإسرائيلية العشوائية حوّلت شمال قطاع غزة إلى كومة من الأنقاض".