الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يشهد اصطفاف لمعدات الطوارئ بشركة مياه الشرب (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فعاليات اصطفاف المعدات والسيارات الخاصة بمواجهة الأزمات والطوارئ التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة استعدادا لأي طارئ.

 

وأوضح الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن الاصطفاف شمل عدد 60 سيارة ومعدة من سيارات مياه وسيارات كسح صرف صحي ومعدات وذلك للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ قد يحدث.

 


وأشاد محافظ مطروح بالجهود التي تبذلها الشركة في الاستعداد الدائم والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة ومجالس المدن وحث على مواصلة العمل والاستعداد الدائم وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.


وأضاف الدكتور إبراهيم خالد، أن الشركة قامت بتدريب الفرق البشرية المختصة بالتعامل مع الأزمات والطوارئ وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالشركة، وتنفيذ خطة استباقية تضمن الحلول السريعة والجذرية لأي مشكلة قد تحدث.

 

وفي سياق آخر كان قد شهد  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مدى جاهزية المعدات والافراد لمواجهة أى أزمات أو كوارث، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم  السكرتير العام  والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

وتابع المحافظ، تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات وأزمات مفاجئة ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق والمعدات وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية، وأنسب أسلوب لمواجهة الأزمة والقرار المناسب للمواجهة. 

 

وشهد محافظ مطروح، اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة بمجابهة الأزمات والكوارث على مستوى  عدد من مدن المحافظة، ثم تفقد ميداينا اصطفاف معدات وسيارات مجلس مدينة مرسى مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والإسعاف والحماية المدنية وغيرها من  الشركات والمديريات وذلك بأرض الاصطفاف بمنطقة شاطئ روميل، للتأكد من مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية واستعدادًا لمواجهة الأزمات والكوارث.

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محافظ مطروح يُتابع جاهزية المعدات والافراد للتعامل مع الأزمات (صور)

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