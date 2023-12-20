مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل على شاشة قناة CBC

تواصل شبكة قنوات cbc عرض حكايات مسلسل حدث بالفعل، واستطاع مسلسل حدث بالفعل الانضمام إلى قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT عقب عرض حكاياته المختلفة والتي حملت اسم تحت الحزام وريش ابيض وقرض شخصي وكاملة.

مسلسل حدث بالفعل

ونجح مسلسل حدث بالفعل في الاستحواذ على انتباه الجمهور وجذب قطاع كبير من المشاهدين الالتفاف حول حكاياته خاصة وان جميع أحداثه مستوحاة من قصص حقيقية.

ونظرا لموضوعاته الشيقة يبحث الجمهور عن عدد حلقات مسلسل حدث بالفعل وحكاياته المختلفة.

وخلال هذا التقرير نستعرض لكم مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل وتوقيت عرض حكاية كامله التي تعرض حاليا عبر قناة cbc.

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل على شاشة CBC

يعرض مسلسل حدث بالفعل على شاشة CBC من السبت إلى الأربعاء بشكل يومي على أن تعرض حلقات مجمعة للحكايات نهاية الأسبوع.

ويعرض مسلسل حدث بالفعل على قناة cbc العامة من السبت إلى الأربعاء كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً، كما تتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

كما يذاع على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، وتتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مواعيد اعادة مسلسل حدث بالفعل

المسلسل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هي (ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام - كاملة - لو بعد حين)، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة CBC دراما.

تفاصيل حكاية كاملة من مسلسل حدث بالفعل

تعرض حاليا حكاية كاملة من حكايات مسلسل حدث بالفعل على شاشة CBC وتدور أحداث حكاية «كاملة» حول فتاة تعمل مصممة أزياء شهيرة تدعى «كاملة النجار»، تبدو حياتها مثالية، حتى تتعرض لحادث يحول حياتها ويقلبها رأسًا على عقب، ليبدأ الماضى فى مطاردتها وتحاول، طوال الوقت، إخفاء ما بداخلها، وما تحاول كاملة إخفاءه عن العالم،هو أنها مصابة بمرض «اضطراب الطعام» الذى يجعلها تتناوله بشراهة شديدة أثناء تواجدها بمفردها، وبعدها تأخذ علاجا يجعلها تتقيأ، لتحافظ على وزنها المثالى.

لأنها كانت تتعرض للتنمر فى الصغر، بسبب الوزن الزائد الذى اكتسبته عن والدتها، التى كانت تتعرض لتنمر شديد أيضًا، وترفض «كاملة» الزواج تمامًا بسبب ما تعانى منه من أمراض نفسية، لكن مع ظهور «فريد- شاهين» فى حياتها، يتغير كل شىء.

حدث بالفعل" يذاع حصريًا على "CBC" ويضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرين، وهو من تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي.