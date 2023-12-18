الألعاب النارية تضىء سماء التحرير فى احتفال مواطنين بفوز الرئيس السيسى (فيديو)

احتشد العشرات من المواطنين فى ميدان التحرير للتعبير عن فرحتهم بفوز المرشح عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية وحصوله على فترة رئاسية جديدة.

وحصل الرئيس عبدالفتاح السيسى على عدد أصوات 39702451 بنسبة 89.6% من عدد أصوات الناخبين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

