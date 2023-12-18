الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيناس جوهر: نجاح الرئيس السيسى استكمال لمسيرة التنمية والإنجازات

الإعلامية الكبيرة
الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر

أعربت الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر عن سعادتها بانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. 

وقالت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": مبروك للرئيس وللشعب المصري الذي قال كلمته بكل حيادية شفافية. 

وأضافت أن ثقة الشعب المصري في الرئيس ومنحه فترة رئاسية جديدة تدل على وعي كبير. 

وأكدت أن استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة هو استكمال لما بدأه من مسيرة إنجازات وتنمية، وتتمنى أن يوفقه الله في مهامه وحمله الثقيل سواء على المستوى المحلي أو الدولي. 

الشركة المتحدة تهنئ الرئيس السيسي

وهنأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الإثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التي عقدت بشهر ديسمبر الجاري.

وجاء بيان الشركة كالتالي:

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية

بكل فخر واعتزاز، تتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص التهنئة لفخامتكم بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بفضل ثقة الشعب المصري الغالية فيكم. 
وبالأصالة عن كل العاملين في الشركة المتحدة ووسائلها الإعلامية، نؤيد مسيرتكم الموفقة، التي سطرت خلالها إنجازات متواصلة ونجاحات متلاحقة في شتى المجالات، فقد نجحتم في قيادة مصرنا الغالية خلال مرحلة بالغة الدقة من عمر الوطن، وعبرتم بها إلى بناء مصر الحديثة، وتمهيد الطريق للجمهورية الجديدة.

إننا إذ نجدد التأكيد على دعمنا المتواصل لسيادتكم، فإننا ندعو الله تعالى أن يوفقكم ويرعاكم، وأن يسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية، وأن يحفظكم ذخرًا لها، سائلين الله العلي القدير لسيادتكم الصحة والتوفيق.

فترة رئاسية جديدة

وأعلنت الوطنية للانتخاابات عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بتصويت 39 مليون مواطن مصري. 

وأعلنت الوطنية للانتخابات، فى بيان صادر عنها، الجمعة، عن أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد فى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضى الموافق 14 ديسمبر الجاري.

كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق بدورها أى تظلمات من المرشحين أو وكلائهم فى شأن كل المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز، وإعلان الحصر العددى للأصوات بكل لجنة عامة.

ايناس جوهر الاعلامية الكبيرة ايناس جوهر فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة 2024 ايناس جوهر تهنىء الرئيس

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