الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصدر أمنى ينفى صحة “فيديوهات” استمرار نشاط عناصر الجماعة الإرهابية

الامن
الامن

نفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مقاطع فيديو تضمنت تصريحات لعناصر إرهابية للإيحاء باستمرار نشاط تلك العناصر.
وأكد المصدر، أن مقاطع الفيديو "قديمة"، وسبق تداولها منذ عدة سنوات، مضيفا: أن تلك العناصر لقيت مصرعها فى المواجهات الأمنية خلال السنوات السابقة".
وأوضح المصدر أن إعادة نشر تلك الفيديوهات يأتى ضمن المحاولات اليائسة لـ"جماعة الإخوان الإرهابية"، ويؤكد حالة الإفلاس التى تمر بها وفقدان مصداقيتها أمام الرأى العام، وهو الأمر الذى يعيه الشعب المصرى.

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