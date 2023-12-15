الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لكشف ألغاز القضايا.. جامعة المنوفية تطرح دبلومة مسح "مسرح الجريمة" لأول مرة

دكتور محمد النعماني
دكتور محمد النعماني عميد كلية الطب

أعلنت كلية الطب بجامعة المنوفية، عن طرح دبلومة خاصة بفحص مسرح الجريمة ودورة في  خدمة العدالة، وذلك للمساعدة في حل ألغاز القضايا، ويقدم تلك الدبلومة المهنية مركز الطب الشرعي والسموم التابع لكلية الطب.

وعقد الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اجتماعا لمركز الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، بحضور الدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة عزة زناتي رئيس القسم، وأعضاء المجلس.

الموافقة على تشكيل مجلس إدارة مركز الطب الشرعي والسموم

ورحب الدكتور محمد النعماني عميد الكلية بالحضور، وخلال الاجتماع تم الموافقة على تشكيل مجلس إدارة مركز الطب الشرعي والسموم لمدة عامين مقبلين، كما وافق المجلس على مبدأ تحفيز العاملين بالقسم لصالح خدمة المريض تقديرا للجهود المبذولة.


كما تم الموافقة على فتح باب التسجيل للدبلومات المهنية الخاصة بوحدة الطب الشرعي والسموم دبلومة فحص مسرح الجريمة ودورة في خدمة العدالة، دبلومة في السموم والكيمياء الطبية.

في سياق  آخر، كان الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، قد افتتح فعاليات المؤتمر العلمى السنوي الثانى لقسم الاشعة التشخيصية والتداخلية بمعهد الكبد القومي الذي يعقد بالتعاون مع الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي، بحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانى عبدالمجيد  عميد معهد الكبد والدكتور إيمان عبد السميع وكيل معهد الكبد للدراسات العليا والبحوث والدكتور أسامة حجازي المدير التنفيذي لمستشفى معهد الكبد القومي، والدكتور محمد أبو الهدي نائب رئيس  الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي وبرئاسة الدكتور محمد الوراقي رئيس القسم.

وعلي صعيد آخر منفصل،  كان سوف تحتفل جامعة المنوفية بعيدها الـ 47 وسيضم الاحتفال التركيز على المشاريع الكبرى بالجامعه المدينة الطبيه التي تعد حلم المنايفه بدا يظهر على الواقع كما سيتم استعراض جهود كلية الإعلام والمعامل الحديثة التي بها. 

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