الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدأ العد التنازلى.. 8 أيام تفصلنا عن الشتاء

الشتاء
الشتاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء العد التنازلي للدخول رسميًا في فصل الشتاء، إذ يبدأ بعد 8 أيام من اليوم.

يشهد اليوم أجواءً خريفية لطيفة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدلة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد.

وتشهد الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء. 

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس يوم الخميس، لطيفة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد باردة ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
العاصمة الادارية 24 14
6 اكتوبر 23 14
بنهــــا 23 15
دمنهور 22 15
وادى النطرون 24 14
كفر الشيخ 22 15
المنصورة 23 14
الزقازيق 24 15
شبين الكوم 24 14
طنطا 23 14
دمياط 22 13
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 24 13
السويس 23 14
العريش 22 12
رفح 21 11
رأس سدر 23 13
نخل 22 08
كاترين 16 05
الطور 24 14
طابا 24 15
شرم الشيخ 26 16
الاسكندرية 23 13
العلمين الجديدة 22 12
مطروح 22 12
السلوم 21 10
سيوة 20 09
رأس غارب 25 15
الغردقة 25 15
سفاجا 25 16
مرسى علم 26 16
شلاتين 28 19
حلايب 26 20
أبو رماد 27 18
رأس حدربة 26 20
الفيوم 23 11
بني سويف 23 10
المنيا 23 10
أسيوط 24 09
سوهاج 24 11
قنا 25 12
الأقصر 25 12
أسوان 26 12
الوادى الجديد 26 09
أبوسمبل 25 12

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