الانتخابات الرئاسية 2024.. الحاجة سعاد: «مخرجتش بقالى شهور.. وجيت عشان السيسى»

رغم مرضها الشديد، حرصت الحاجة سعاد عبدالله، البالغة من العمر ٨٢ عامًا، على الذهاب للجنتها بمدرسة الحرية وسط مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، للإدلاء بصوتها فى الانتخابات.

وقالت إنها رغم عدم استطاعتها الخروج من المنزل منذ عدة أشهر لمرضها؛ فإنها تحاملت على عكازها وحرصت على المشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنها اختارت الرئيس السيسى، لأنه الرجل الذى حمى مصر من مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، التى كانت لا تريد الخير لها، ومن الفوضى، كما أنه يقف حتى الآن ضد أى عدوان من الدول التى تسعى لهدم الوطن.

وأضافت أن ما يحدث حاليًا فى فلسطين يوضح مدى قوة مصر وشجاعة الرئيس السيسى الذى تصدى لما تواجهه مصر من تهديدات، وحماها من المخططات والتهديدات الصهيونية، التى يراها الجميع على شاشات التليفزيون يوميًا.

وأكدت أن مصر تغير وجهها وتطورت فى كل المجالات، بجهود وإنجازات الرئيس السيسى، موضحة أن التصويت فى الانتخابات فرض وواجب على كل مواطن، داعية جميع نساء مصر للمشاركة فى الانتخابات واختيار الأمن والاستقرار.