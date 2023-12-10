الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية بمراكز ومدن بنها وكفر شكر وطوخ

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية علي اللجان الانتخابيه بمدن بنها وكفر شكر وطوخ للوقوف على انتظام العملية الانتخابية داخل مقار اللجان، مشيدا بمستوى التنظيم وتأمين اللجان موجها بضرورة توفير كافة سبل الراحة للناخبين ومنع التكدس على أبواب اللجان الانتخابية.

وشملت الجولة بمدينة بنها تفقد لجان مدرسة طه حسين بجوار نادى الشرطة ولجان مدرسة سعد زعلول ولجان مدرسة بنها الثانوية بنات.

وفي مدينة كفر شكر تفقد المحافظ لجان مدرسة الحرية ولجان مدرسة كفر شكر الابتدائية ولجان مدرسة اسنيت الثانوية، وفي مدينة طوخ تفقد المحافظ لجان مدرسة الشهيد محمد عبد الحميد حسن ولجان مدرسة محمد فهمى الطوخي.

وأكد الهجان أن اللجان فتحت أبوابها أمام الناخبين في محافظة القليوبية في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024م، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة حوالي  3 مليون و512 ألف و682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.

وكان الهجان قد أجري اتصالا بجميع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة  إطمئن خلاله علي انتظام سير العملية الإنتخابية منذ فتح اللجان، موجهًا بضرورة المتابعة الميدانية على مدار الساعة للمشهد الانتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظًا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة

وأكد محافظ القليوبية علي متابعته الشخصية لانتظام سير العملية الانتخابية بكافة اللجان ميدانيًا ومن خلال الشبكة الوطنية، مؤكدًا  على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

اللواء عبد الحميد الهجان
اللواء عبد الحميد الهجان
اللواء عبد الحميد الهجان
اللواء عبد الحميد الهجان
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