الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محافظ القليوبية يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024

اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

أدلى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة بنها التعليمية (لجنة الوافدين)، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهدت اللجنة اصطفاف طوابير الناخبين منذ بداية موعد التصويت صباح اليوم.

وأكد محافظ القليوبية أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي والأمور تسير على ما يرام، ولا يوجد ما يعكر صفوها، خاصةً أن جميع اللجان فتحت في مواعيدها وسط تواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين. 

كما دعا كل مواطن للنزول والإدلاء بصوته، باعتباره أمانة يقتضي عليه أداءه نحو الوطن، وهذا يمثل خطوة مهمة في اكتمال العملية الديمقراطية، لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي، الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون. وأشار إلى أن غرفة العمليات تتابع الموقف على مدار الساعة، ولم تتلقَ أية شكاوى أو تجاوزات حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه اللجان الانتخابية بمحافظة القليوبية طوابير أمام اللجان، رافعين الأعلام وسط الاحتفالات والأغاني الوطنية والشعبية بالشوارع خاصة بالقرى والنجوع، حيث اصطف الناخبون أمام اللجان في طوابير طويلة، وتصدرت السيدات والشباب وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة المشهد الانتخابي، حيث تم تزويد اللجان بكراسي متحركة، لخدمتهم وتسهيل الإدلاء بأصواتهم، وذلك وسط تواجد أمني من قبل قوات الشرطة أمام اللجان لتأمينها من الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن الهجان ترأس غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية وفتح اللجان في اليوم الأول، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية وممثلي كل المديريات الخدمية المختلفة.

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