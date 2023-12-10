وزير التعليم العالي يوجه بتقديم كافة التيسيرات للناخبين المُغتربين للمشاركة في العملية الانتخابية

شارك العاملون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ الصباح الباكر فى التصويت بالانتخابات الرئاسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في مشهد وطنى يعبر عن مدى التفاف جميع فئات الشعب المصري في الاستحقاق الانتخابي لاختيار رئيس الجمهورية.

وقد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم كافة التيسيرات للعاملين بالوزارة من المغتربين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

واصطحب الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمُشرِف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، العاملين بالقطاع واللجنة الوطنية لليونسكو من أمام مقر وزارة التعليم العالي بمدينة نصر؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بالتوجه للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، فضلًا عن توجه المُغتربين من خارج القاهرة والجيزة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجان المُغتربين بمحافظة القاهرة.

كما قام العاملون بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية من المغتربين بالتصويت في لجان الانتخابات المخصصة بالعاصمة الإدارية.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تُجرى داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.