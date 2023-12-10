"صحة المنوفية" تقدم خدماتها الطبية لمساعدة الناخبين من كبار السن وذوي الهمم (صور)

قالت الدكتورة رشا خضر، مدير مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وإلغاء الإجازات وتوفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن تواجد أطقم طبية بمحيط اللجان الانتخابية لتقديم الخدمات الطبية للناخبين من كبار السن وذوي الهمم ومساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم، مؤكدة المتابعة الدورية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات بالمديرية خلال سير العملية الانتخابية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتوفير التيسيرات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية والتسهيل على الناخبين في الإدلاء باصواتهم.

وأشار مدير مرفق إسعاف المنوفية، إلى توزيع سيارات الإسعاف بمحيط اللجان الانتخابية بجانب رفع درجة الاستعداد في قطاع الإسعاف للتعامل الفوري ومواجهة أية طوارئ.

من جهته، أكد محافظ المنوفية، أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية للتعامل اللحظى في حالات الطوارئ لضمان نجاح العملية الإنتخابية والظهور بالشكل المشرف.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.