الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مسن يدلي بصوته في الانتخابات عبر كرسي متحرك بدمياط (فيديو)

مسن يدلي بصوته في
مسن يدلي بصوته في الانتخابات

شهدت اللجان الانتخابية في كفر سعد بدمياط، إقبالا كبيرا خلال الساعات الأولى من أول أيام التصويت بانتخابات الرئاسة، وأصر مسن على الإدلاء بصوته عبر مقعد متحرك في مدرسة الشهيد سامح القصبي.

كما قام وليد شوقي، رئيس المدينة، والمهندس عطية النجار، نائب رئيس المدينة، بمتابعة سير العملية الانتخابية منذ صباح اليوم وسط إقبال كبير من المواطنين على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بمدرستي الشهيد سامح ضياء القصبى والمدرسة الإعدادية بنات. 

وقامت الوحدة بعمل الاستعدادات اللازمة للمواطنين خاصةً ذوي الهمم وكبار السن لضمان إتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر في إطار جهود الوحدة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين خلال العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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