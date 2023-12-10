الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأعلام وهتافات "تحيا مصر".. أهالي الفيوم يحتشدون أمام لجان انتخابات الرئاسة

أهالي الفيوم يحتشدون
أهالي الفيوم يحتشدون أمام لجان انتخابات الرئاسة

شهد محيط لجنة الشهيدة جاسمين شريف بمدينة الفيوم، في الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، توافد المواطنين مرددين هتافات “تحيا مصر”، انتظارا للإدلاء بأصواتهم خلال العرس الديمقراطي.

وحرص المواطنون على حمل علم مصر فى أيديهم خلال توافدهم للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية.

وجرى تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، و323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.
 

أهالي الفيوم يحتشدون أمام لجان انتخابات الرئاسة
أهالي الفيوم يحتشدون أمام لجان انتخابات الرئاسة
أهالي الفيوم يحتشدون أمام لجان انتخابات الرئاسة
أهالي الفيوم يحتشدون أمام لجان انتخابات الرئاسة
أهالي الفيوم يحتشدون أمام لجان انتخابات الرئاسة
أهالي الفيوم يحتشدون أمام لجان انتخابات الرئاسة
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية ,انتخابات الرئاسة المصرية

مواد متعلقة

سيدات الفيوم يحضرن مبكرًا للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية

مستقبل وطن بالفيوم يطالب المواطنين بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

محافظ الفيوم ورئيس هيئة التنمية الصناعية يتفقدان مصانع بمنطقة كوم أوشيم

تقديم الدعم الطبى لـ142 مريضًا فى قافلة طبية لأهالى 4 قرى بالفيوم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين جراء تصادم سيارتين بالفيوم

إقبال كثيف على حملة للتبرع بالدم فى الفيوم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

شهيد العلم.. "شريف جداوى" سافر لدراسة الطب فأصابته قذيفة على الحدود الروسية

تجهيز 323 لجنة للانتخابات الرئاسية بجميع مراكز وقرى الفيوم

الأكثر قراءة

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي