القاهرة الإخبارية: شهداء ومصابون فى قصف للشجاعية والتفاح بغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن شهداء ومصابين سقطوا في قصف للشجاعية والتفاح بمدينة غزة شمال القطاع.

واستهدف الاحتلال مركبة إسعاف قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس، علاوة على إطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي النار، شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت القسام، اليوم، أنها استهدفت غرف قيادة الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، علاوة على أنها استهدفت دبابة إسرائيلية (ميركافا) في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105.

وتضمنت عملية القسام التي أعلنت عنها، دك تحشدات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.