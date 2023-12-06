هشام زعزوع يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل ترشيحه لمنصب وزير السياحة

قال هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، إن الوزير منير فخري عبد النور أبلغه أنه عازم على الاستقالة بعد نجاح جماعة الإخوان الإرهابية في الوصول إلى حكم مصر.

وأضاف زعزوع خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كنت خارج مصر أمثل الوزارة في البرازيل، وعندما ظهرت النتيجة كلمني وطلب عودتي فورًا إلى مصر".

وتابع: "رجعت وقابلته وفوجئت بأنه عقد العزم على الاستقالة، وقال لي المسألة مسألة مبدأ ويجب أن يكون لديك رأيك في المواقف، والمبادئ لا تتجزأ، ومبدئي كان نابعًا من مقولة الدين لله والوطن للجميع".

واستكمل: "الوزير منير فخري عبد النور قال لي لا أريد أن يُقال إنني ضحيت بمبادئي من أجل مقعد الوزارة بغض النظر عن المتغيرات".

وأردف: "قال لي أيضًا إن جماعة الإخوان قد يكون لها توجه مخالف عن طبيعة صناعة السياحة وهي صناعة دولية، وأنت رجل مهني ورجل باع طويل في المجال، وبالتالي سأرشحك لهذا المنصب بعدي".

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميُا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".