"25 جيجا انترنت مجاني".. خبير أمن المعلومات يُحذر: روابط "هكر" لاختراق البيانات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن فحواها الحصول على جيجات انترنت مجانية، لجميع المواطنين بهدف تيسير الوصول إلى مستجدات الحملة الانتخابية ضمن مبادرة يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف النصب على المواطنين وسرقة بياناهم.

وجاء في المنشورات التي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنَّه: "بالتعاون مع شبكات الاتصالات المحلية، قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة سخية قدرها 25 جيجا مجانًا صالحة لمدة 15 يوم لجميع المواطنين بهدف تيسير الوصول إلى مستجدات الحملة الانتخابية.

يتابع المنشور: "لقد حصلت للتو عليها للتو. ادخل بسرعة واحصل عليها انت كمان من خلال الضغط على أحد هذه الروابط.

هذه المنشورات تأتي بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة 2024، حيثُ يتّخذ النصَّابين والهاكر وسائل متعددة لسرقة بيانات المواطنين البنكية والشخصية أبرزها الدعايا المنتشرة بالجيجات المجانية والتي كذَّبها الخبراء والمتخصصيين.

في هذا السياق، أكد خبير أمن المعلومات المهندس شاكر محمد الجمل، زيف المنشورات المتداولة والروابط المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، مُشيرًا إلى أنَّه في الوقت الذي تتواصل فيه الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024، انتشرت وسائل عديدة للنصب.

وقال "الجمل" إنَّ الروابط التي يضعها "النصابين" في المنشورات المتداولة، جميعها ملغمة، مؤكدًا أنَّه بالكشف عنها عبر مواقع متخصصة، انكشف زيفها وعدم صحتها.

خبير أمن المعلومات المهندس شاكر محمد الجمل

وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أنَّه تم فحص اللينكات عبر برامج متخصصة، وثبت أنَّها روابط ملغمة لاصطياد الضحايا، مؤكدًا أنَّه بالدخول على أحد هذه الروابط يستطيع "الهاكر" أن يصل إلى معلوماتك الشخصية.

ونصح "الجمل" في ظلّ التحوّل الرقمي والتطور التكنولوجي، أنَّه يجب على المواطنين بعدم الدخول على روابط مجهولة المصدر، مشددًا على ضرورة حماية البيانات وتعديلها من حين لآخر للحفاظ على سريتها، وعدم تعرّضها للاختراق.

قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

موعد الانتخابات الرئاسية بالداخل؟

تعقد الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

تنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

حددت الهيئة يومى 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.