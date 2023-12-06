الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"دور المنهج الإسلامي في غرس السلوكيات الايجابية" لقاء توعوي بمدرسة "خالد بن الوليد" في الحمام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الاربعاء، لقاء توعوي لتلاميذ مدرسة “خالد بن الوليد”، بمدينة الحمام، حول "دور المنهج الإسلامي في غرس السلوكيات الإيجابية".

المعرفة والوعي بالسلوك الإيجابي

يهدف اللقاء إلي إكساب الطلاب المعرفة والوعي بالسلوك الإيجابي، وإبراز المثل الأعلى  لترسيخ القناعة وتنمية السلوك الإيجابي لديهم، للوصول الى جيل مبدع وقادر على المشاركة في بناء وتنمية المجتمع.

مفهوم السلوك الإيجابي

بدء اللقاء بحديث فضيلة الشيخ اسلام سعودي الشامي، عن مفهوم السلوك الإيجابي، الذي يدعو إلي التفاؤل والدفاع عن الحقوق والقدرة علي تحمل المسئولية والدفاع عن الحقوق، والتعبير عن الرأي مهما اختلف مع الآخرين دون الشعور بالخوف أو التردد.

أهمية السلوك الإيجابي

واكد عضو المنظمة خلال اللقاء على أهمية السلوك الإيجابي لما له العديد من الفوائد التي تعود على الفرد ومجتمعه بالنفع، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى حث على ذلك السلوك في العديد من الآيات القرآنية والسنة النبوية الشريفة. 

التمسك بالسلوكيات الإيجابية

وفي نهاية اللقاء أوصى فضيلة الشيخ إسلام سعودي الشامي التلاميذ بضرورة التمسك بالسلوكيات الإيجابية، وأن نكون قدوة الآخرين في التعامل، وتم تكريم الطلاب المتفوقين.

فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر خريجي الأزهر بمحافظة مطروح لقاء توعوى مطروح دور المنهج الإسلامي في غرس السلوكيات الايجابية

مواد متعلقة

"خريجي الأزهر" بمطروح تنظم لقاء عن التكافل الاجتماعي في الإسلام

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. إحالة المتهمين بالتلاعب في السلع وبيعها بالسوق السوداء للمحاكمة

عاجل.. حماس ترد على مزاعم بايدن بشأن اغتصاب النساء أثناء طوفان الأقصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية

الرئاسية لشؤون الكنائس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى ينقل معتقلًا من 37 عامًا إلى المستشفى