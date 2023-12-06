"دور المنهج الإسلامي في غرس السلوكيات الايجابية" لقاء توعوي بمدرسة "خالد بن الوليد" في الحمام

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الاربعاء، لقاء توعوي لتلاميذ مدرسة “خالد بن الوليد”، بمدينة الحمام، حول "دور المنهج الإسلامي في غرس السلوكيات الإيجابية".

المعرفة والوعي بالسلوك الإيجابي

يهدف اللقاء إلي إكساب الطلاب المعرفة والوعي بالسلوك الإيجابي، وإبراز المثل الأعلى لترسيخ القناعة وتنمية السلوك الإيجابي لديهم، للوصول الى جيل مبدع وقادر على المشاركة في بناء وتنمية المجتمع.

مفهوم السلوك الإيجابي

بدء اللقاء بحديث فضيلة الشيخ اسلام سعودي الشامي، عن مفهوم السلوك الإيجابي، الذي يدعو إلي التفاؤل والدفاع عن الحقوق والقدرة علي تحمل المسئولية والدفاع عن الحقوق، والتعبير عن الرأي مهما اختلف مع الآخرين دون الشعور بالخوف أو التردد.

أهمية السلوك الإيجابي

واكد عضو المنظمة خلال اللقاء على أهمية السلوك الإيجابي لما له العديد من الفوائد التي تعود على الفرد ومجتمعه بالنفع، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى حث على ذلك السلوك في العديد من الآيات القرآنية والسنة النبوية الشريفة.

التمسك بالسلوكيات الإيجابية

وفي نهاية اللقاء أوصى فضيلة الشيخ إسلام سعودي الشامي التلاميذ بضرورة التمسك بالسلوكيات الإيجابية، وأن نكون قدوة الآخرين في التعامل، وتم تكريم الطلاب المتفوقين.