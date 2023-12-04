بعد "فيديو المطبخ".. كروان مشاكل "بيكلم نفسه" قبل العرض على النيابة

على مدار الأيام القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المقاطع والمنشورات حول كروان مشاكل بسبب طريقته في الكلام، وبعد تداول “فيديو المطبخ” الفاضح مع إنجي حمادة.

اليوم، وقف “مشاكل” استعدادًا للعرض على النيابة، بعد القبض عليه بتهمة ترويج مقطع فيديو فاضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

“مشاكل” ظهرت عليه أعراض عدم الاتزان وبدأ يتكلم بصوت عال، محدثًا نفسه: “أنا مكانش ليا في الكلام ده ومش عارف إيه اللي خلاني عملت كده، ياريتني ما عرفت إنجي حمادة ولا قابلتها، أنا أصلًا راجل صعيدي ومكانش ليا في أي حاجة”.

عرض كروان مشاكل على النيابة

وظهر كروان مشاكل داخل أروقة النيابة العامة قبل العرض وتظهر عليه علامات التوتر والخوف، بعد القبض عليه بسبب فيديو المطبخ مع إنجي حمادة.

ووصل “مشاكل” التيك توكر إلى مقر نيابة القاهرة الجديدة للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معه، بعد القبض عليه بسبب “فيديو المطبخ” مع إنجي حمادة، في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، أثناء اختبائه لدى خالته.

ويواجه كروان مشاكل تهمة التحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة المحبوسة حاليًا على ذمة التحقيقات، والمشتركة معه في نفس التهمة عقب ظهورهما في مقطع فيديو فاضح داخل شقة الأخيرة بمنطقة التجمع الأول.