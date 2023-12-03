الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس (فيديو)

غزة تحت الحصار
غزة تحت الحصار

أكد مراسل قناة الغد الإخبارية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن حاليًا غارات مكثفة على مناطق عدة من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

 

ونوه مراسل الغد الإخبارية، أن مدرسة "الحرفني" تعرضت لقصف مدفعي شديد، مؤكدًا أنها تضم عدد من النازحين، خاصة بعد نزوح الكثير من أهالي الشمال لها.

 

وأضاف مراسل الغد الإخبارية، أن منطقة القرارة بجنوب قطاع غزة، تعرض فيها 4 سيارات محملة بالنازحين، حيث تفحم كل من في السيارات الأربعة، الأمر الذي صعب على الطواقم الطبية تحديد هويتهم.

وأشار مراسل الغد، إلى أن منطقة "أبو هداف" شهدت عدة اشتباكات عنيفة، حيث أوقعت المقاومة 8 جنود، بالإضافة إلى ضرب عدد من الآليات العسكرية الإسرئيلية.

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