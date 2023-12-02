السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاينة النيابة لانهيار غرفة حارس عقار وإصابة سيدة في السيدة زينب

انهيار
انهيار

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، استدعاء مالك عقار انهارت غرفة الحارس به مما أسفر عن إصابة سيدة، وذلك لسماع أقواله في الواقعة، والاستعلام عن صحة المصابة، وتشكيل لجنة هندسية لفحص خسائر العقار.

معاينة النيابة لانهيار سقف غرفة حارس عقار


وكشفت معاينة النيابة عن انهيار سقف غرفة حارس بالدورالأرضى بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة السيدة زينب مما أسفر عن إصابة سيدة تبلغ من العمر 40 سنة، وكانت متواجدة وقت انهيار سقف الغرفة الذي تسبب في تحطيم الغرفة بالكامل.
 

تفاصيل الحادث


تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده انهيار سقف غرفة حارس عقار موجودة بالدور الأرضي، بمنطقة السيدة زينب.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، مع فرض كردون أمني للحفاظ على العقارات المجاورة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل السيدة المصابة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة السيدة زينب الجزئية اصابة سيدة لجنة هندسية خسائر العقار غرفة حارس

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