200 لجنة فرعية لاستقبال 340 ألف ناخب في مطروح (إنفوجراف)

أنهت محافظة مطروح استعداداتها لانطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمقرر لها 10 ديسمبر الجاري وحتى 12 من ذات الشهر.

وخلال الأسطر التالية تستعرض “الدستور” بالإنفوجراف البطاقة التعريفية للمحافظة.

- اسم المحافظة: مطروح

- العاصمة: مرسى مطروح

- المساحة: 166 ألف كيلو متر مربع

- أبرز المعالم: شواطئ ممتدة على طول الساحل الشمالي الغربي، مدينة العلمين الجديدة، متحف روميل، شاطئ عجيبة، مزار كليوباترا السياحى، شاطئ الغرام " المقابر الألمانية، متحف العلمين، معبد امون، قلعة شالي

- عدد السكان حتى 1 يوليو 2023: 547700

- عدد الإناث: 263128

- عدد الذكور: 284572

- الكتلة التصويتية: 342186 ناخبا

- عدد اللجان: 149 مركزا انتخابيا و200 لجنة فرعية بالإضافة إلى 19 مركز انتخابي للوافدين بإجمالي 35 لجنة انتخابية.

وفى السياق ذاته، كان قد شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على تكثيف استعدادات المحافظة لانطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمزمع إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بـ149 مركزا انتخابيا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية وكذلك 19 مركزا انتخابيا للوافدين بإجمالي، 35 لجنة انتخابية مشيرا إلى أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 342186 ناخبًا.

نشر الوعي وتشجيع وتحفيز المواطنين

وأكد المحافظ على أهمية نشر الوعي وتشجيع وتحفيز المواطنين على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الانتخابي كونه واجبًا دستوريًا، مشددًا برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية كافة المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

ووجه محافظ مطروح بتوفير كافة سبل الراحة لهم، مؤكدا ضرورة التأكيد علي النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتهيئة الأجواء العامة بما يضمن سير العملية الانتخابية بمحافظة مطروح بالمظهر اللائق والمشرف الذى يليق باسم مصر.