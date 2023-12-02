عاجل.. البيت الأبيض: إسرائيل ستسمح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة

قال البيت الأبيض، إنه يعتقد أن إسرائيل ستسمح لشاحنات المساعدات الإنسانية بدخول غزة بعد فترة توقف، بسبب استئناف القتال بين إسرائيل و"حماس"، لكن من المرجح أن ينخفض ​​عدد الشاحنات.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، نقلًا عن تقارير واردة من الجانب الإسرائيلي، إن تل أبيب وافقت على استئناف السماح بمرور شاحنات المساعدات بناء على طلب من الولايات المتحدة.

لكنه قال إن عدد الشاحنات من المرجح أن ينخفض ​​إلى العشرات يوميًا بدلًا من مئات الشاحنات التي دخلت إلى غزة يوميًا خلال هدنة استمرت أسبوعًا وانتهت، السبت.

وذكر كيربي أن غزة بحاجة إلى المزيد من المساعدات، لكن قرار استئناف تسليمها بعد عمليات تفتيش صارمة "يبدو وكأنه علامة جيدة للمضي قدمًا".