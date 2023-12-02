السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. البيت الأبيض: إسرائيل ستسمح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لغزة

قال البيت الأبيض، إنه يعتقد أن إسرائيل ستسمح لشاحنات المساعدات الإنسانية بدخول غزة بعد فترة توقف، بسبب استئناف القتال بين إسرائيل و"حماس"، لكن من المرجح أن ينخفض ​​عدد الشاحنات.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، نقلًا عن تقارير واردة من الجانب الإسرائيلي، إن تل أبيب وافقت على استئناف السماح بمرور شاحنات المساعدات بناء على طلب من الولايات المتحدة.

لكنه قال إن عدد الشاحنات من المرجح أن ينخفض ​​إلى العشرات يوميًا بدلًا من مئات الشاحنات التي دخلت إلى غزة يوميًا خلال هدنة استمرت أسبوعًا وانتهت، السبت.

وذكر كيربي أن غزة بحاجة إلى المزيد من المساعدات، لكن قرار استئناف تسليمها بعد عمليات تفتيش صارمة "يبدو وكأنه علامة جيدة للمضي قدمًا".

الأكثر قراءة

عاجل.. البيت الأبيض: إسرائيل ستسمح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 2-12-2023

مفتي الجمهورية: بيع الدولار فى السوق السوداء حرام شرعًا

عاجل.. الجيش الإسرائيلى: تأكدنا من وفاة 5 رهائن فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

محمد عبدالعزيز

المغتربون.. والمسئولية الوطنية

محمد رفعت

أيام مشهودة للمصريين في الخارج !

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «2»

ماجد حبته

المناخ.. شرم الشيخ.. ودبى

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

عبدالله شريف

انتخابات الخارج.. وعى وثقة بمستقبل أفضل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس