مدير مستشفى غزة الأوروبي: استقبال عشرات الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية

أكد الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، استقبال عشرات الجرحى بمستشفى ناصر بخان يونس جراء الغارات الإسرائيلية.

عدم وجود أماكن للجرحى الذين يصلون إلى المستشفى

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الوضع أكثر تعقيدا وسوءا لعدم وجود أماكن للجرحى الذين يصلون إلى المستشفى.

وحول مدى تنفيذ خطط استئناف الحرب والتوقعات حولها بالنسبة للقطاع الطبي، أضاف: "لا نستطيع تنفيذ خططنا الصحية في الوقت الراهن بسبب الحرب الجارية على قطاع غزة".