الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس الفلسطيني: أولويتنا الحالية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل كامل

محمود الهباش
محمود الهباش

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن الهدنة المؤقتة في غزة أعطت أملا بإمكانية البناء عليها ونتطلع إلى وقف شامل لإطلاق النار، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

 وقف شامل لإطلاق النار

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، أولويتنا الحالية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل كامل، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس أكد لبلينكن أن الولايات المتحدة تستطيع الضغط على إسرائيل لوقف العدوان، ولكن الولايات المتحدة في الأصل تحمي إسرائيل وترفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

مستشار الرئيس الفلسطيني الهدنة غزة اطلاق النار القاهرة الإخبارية

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