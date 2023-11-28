ماستر كلاس "لغة الجسد في المسرح النسوي" يكشف الفرق بين مصطلح المسرح النسوي والنسائي

أقيم ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي ماستر كلاس بعنوان "لغة الجسد في المسرح النسوي" قدمته الفنانة والمخرجة زوهاد ضيفلاوي، وأدار الماستر كلاس الناقد عز الدين حافظ.

المسرح في تونس تقدم سنوات ضوئية في طرح قضايا المرأة

وأعربت د. زوهاد ضيفلاوي عن سعادتها بتواجدها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي يعد مهرجانا متميزا فهو بالنسبة لها توأم لمهرجانها في تونس في العروض الشبابية والتكوين الشبابي.

وتحدثت ضيفلاوي، عن موضوع الماستر الكلاس وهو "لغة الجسد في المسرح النسوي"، قائلة: العرض الياباني يعد نموذجا ليكون عرض شاهد على موضوع الماستر كلاس وقامت الفنانة نهاد ضيفلاوي بالتفريق بين مصطلح "المسرح النسائي" و"المسرح النسوي" فالمسرح النسائي هو من يقوم عليها عنصر نسائي كاتبات او مخرجات ولكن الموضوع الذي يناقش لايختص قضايا المرأة

المسرح النسوي ينطلق من النظرية النسائية التي تنصر قضايا المرأة

وأشارت ضيفلاوي، إلى أن المسرح ظل لعدة قرون يناصر القضايا الذكورية وفي مطلع التسعينات حدثت ثورة كبيرة جعلت هناك مساحة من الحرية كما أوضحت تقدم المسرح في تونس سنوات ضوئية في قضايا المرأة

وذكرت ضيفلاوي أنه لازلت هناك مسرحيات تقدمها المجتمعات والشعوب العربية عن قهر المرأة وضربت مثالا بعرض من تونس وهو عرض " شروق مريم " للفنانة منال عبد القوي وهو عرض مونودراما كان من المقرر مشاركته في مسابقة المونودراما ولكنه لم يتمكن من المشاركة نظرا لارتباط صناع العرض بتقديمه في تونس

عرض "شروق مريم" والعرض الياباني

ويعد عرض "شروق مريم" والعرض الياباني هما مثالين واضحين للغة الجسد وبالنسبة لعرض "شروق مريم" هو عرض من تأليف الكاتب فهد رده الحارثي والعرض يلامس عدة نساء في الوطن العربي وقد قدمت مخرجة العرض عدة لوحات من عدة دول ومنها جزيرة جربا بتونس ومشاهد متنوعة في المجتمعات عن طغيان الذكورية في البيوت جربا كذلك قامت بعرض طقس امازيغي وهو حماية العذرية للفتاة وقدمت مشهدا كاملا يناقش هذه القضية وربما اذا تم استضافة هذا العرض في أى مهرجان لن تقدم المخرجة هذا المشهد.

ولفتت ضيفلاوي، إلى إن هناك الكثيرين كتبوا عن الجسد وكما قال الفيلسوف الفرنسي ميشيل فيكو في كتابة " المراقبة والمعاقبة" لا سلطة على الأجساد وبالنسبة للمسرح النسوي كيف لصناعه أن يعبروا عن قضايا المرأة بدون أن يكون الجسد وسيلة تعبيرية أساسية.

وطرحت تساولا هاما حول العرض الياباني الذي قدم في ساحة السوق القديم وهل كان تواجده صحيح وتوقيته وفي هذا الصدد قال الناقد والمخرج نزار الكشو لابد من عمل دراسة " سوسيولوجيو" للمكان ومكوناته لتقديم العرض في ظروف مناسبة ومواتيه لفكرته ولم يكن العرض الياباني مناسبا لتقديمه في ساحة السوق القدم نظرا لجراة الفكرة والطرح فالمكان لم يكن مناسبا رغم أنه يتنمي لنمط فنون الأداء.

القضايا النسوية في الوطن العربي يقابلها عنف

ثم قامت بالاستدلال بمقالة الباحث والناقد حسام الدين مسعد الذي يخص خطاب العرض الذي يناصر قضايا المرأة وطرحت سؤالا هاما وهو هل يقبل المجتمع العربي أن يظهر قضايا المرأة بالشكل الجسدي أن يجب أن يتم مراعاة أن لكل جمهور خصوصيته.

وقال الباحث والناقد حسام الدين مسعد، إن القضايا النسوية في الوطن العربي يقابلها عنف في المجتمع الذكوري، مشددًا على فكرة أهمية الحرية والتي تبدأ من الداخل موضحا أن العرض الياباني يحمل تقنيات فنون الأداء وأن بطلته عبرت عن فكرة النسوية بشكل جيد

العرض متعمق بشكل كبير في لغة الجسد

فيما أوضح الفنان وليد خضراوي عن العرض الياباني إن العمل فيه تكرار لنفس التيمة وإمعان في استعمال الأدوات لإنجاز الفكرة جعلت جزء من التكرار والرتابة، مشيرًا إلى أنه تعامل مع العرض باعتباره متفرج من الدرجة الأولي خاصة أنه متعمق بشكل كبير في لغة الجسد مختص في المسرح الجسدي وكنت المتفرج الوحيد الذي قبل دعوة الممثلة لمشاركتها في العرض.