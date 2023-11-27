الطريق إلى «الاتحادية».. الجاليات المصرية تُنهى استعداداتها للتصويت فى الانتخابات الرئاسية

أكدت الجاليات المصرية فى الخارج استعدادها التام للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، المقرر إجراؤها خارج مصر أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر المقبل، بالتزامن مع تنظيم مؤتمرات وفعاليات جماهيرية متنوعة لحث المواطنين على النزول للتصويت.

وشدد ممثلو الجاليات المصرية فى الخارج على أنهم يدعمون تولى الرئيس السيسى فترة حكم جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات التى تحققت فى عهده، مشيرين إلى أن ملف المصريين فى الخارج شهد تطورًا إيجابيًا غير مسبوق فى عهده.

وقالت جيهان جادو، عضو مجلس مدينة «فرساى» فى فرنسا: «الجالية المصرية فى فرنسا مستعدة وبقوة للمشاركة فى العرس الديمقراطى المقبل، لممارسة حقها الدستورى والوطنى، والمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة».

وأضافت عضو مجلس مدينة «فرساى»، عن الصعوبات التى تواجه بعض المصريين الموجودين فى أماكن مترامية الأطراف: «ممثلو الجاليات أسهموا فى توفير وسائل الانتقال واللوجستيات المختلفة، للتسهيل على المصريين فى الخارج ومساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر المقبل».

وقال علاء ثابت، رئيس «بيت العائلة المصرية فى ألمانيا»، إن ممثلى الجالية المصرية فى ألمانيا أعدوا العديد من الفيديوهات التوعوية بشأن كل ما يخص العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بالرد على تساؤلات الناخبين حول خطوات التصويت، والصعوبات التى قد تواجههم.

وأضاف «ثابت»: «مشاركة كل المصريين بالخارج فى الانتخابات هى واجب وطنى، لأنها توجه رسالة قوية للخارج حول قدرتهم على صنع القرار، وممارسة الديمقراطية لاختيار من يصلح»، مؤكدًا أن كل الاتحادات الممثلة للمصريين بالخارج ترغب فى المشاركة بقوة فى العملية الانتخابية، لتحديد مستقبل الوطن.

وكشف عن أن غالبية المصريين فى الخارج حرروا توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل استكمال مسيرة التنمية التى قادها منذ سنوات، ونتج عنها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، ودعم البنية التحتية فى كل أرجاء الجمهورية، واصفة إياه بأنه الأصلح لقيادة سفينة الوطن.

وقال مصطفى رجب، رئيس «بيت العائلة المصرية فى لندن»، إن الجالية المصرية فى بريطانيا لديها وعى كبير بأهمية المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن ممثلى الجالية يعملون على حشد المواطنين، وإعداد ونشر فيديوهات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعى، لتوعيتهم بكل إجراءات التصويت، وتعريفهم بكل إنجازات الجمهورية الجديدة.

وأضاف «رجب»: «هناك استعداد كبير من قِبل المصريين فى بريطانيا للمشاركة بكثافة فى الانتخابات المقبلة، لاختيار من يمثلهم، والمشاركة فى صنع القرار، ودعم الرئيس السيسى، الذى شهد ملف الاهتمام بالمصريين بالخارج فى عهده تطورًا كبيرًا، لذا يدعمونه لولاية رئاسية جديدة».

وأشاد رئيس «بيت العائلة المصرية فى لندن» بجهود وزارة الهجرة لتقديم الخدمات للمصريين فى المملكة المتحدة، خاصة ما يتعلق بتسهيل العملية الانتخابية، وتذليل كل العقبات التى تواجههم، وتوفير وسائل مواصلات لنقل المصريين المقيمين فى مدن بعيدة عن المقار الانتخابية.

وبدأت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أمس الأول، جولة خارجية إلى عدد من الدول الأوروبية، لحث أبناء مصر هناك على النزول والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها فى الخارج أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر ‏المقبل.

وقالت وزيرة الهجرة إنها ستلتقى الجاليات المصرية الموجودة فى هذه الدول، لحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستورى والوطنى فى الإبداء بالرأى، وذلك عقب جولة مماثلة فى المملكة العربية السعودية والإمارات، التقت خلالها أقطاب وأبناء الجاليات المصرية بالدولتين، للبناء على المكتسبات التى تحققت للمصريين بالخارج من حقوق سياسية، التى يجب استمرارها وزيادتها، ما ينعكس على تمثيل مناسب لهم فى كل خطط الدولة المستقبلية.

وأكدت سعى الوزارة لتقديم كل التسهيلات ‏للمصريين المقيمين فى الخارج خلال عمليات التصويت، متابعة: «‏الجميع يعمل على حل أى مشكلات قد تعوق سير العملية الانتخابية، أو تؤثر على مشاركة ‏المصريين فى انتخاب رئيسهم».

وأشارت إلى أن الوزارة ستعقد غرفة عمليات على مدار الأيام الثلاثة لتصويت المصريين فى الخارج، بالتزامن مع التواصل الدائم والمستمر مع الهيئة الوطنية ‏للانتخابات ووزارة الخارجية بكل بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، من أجل مساعدة المصريين فى الخارج خلال عملية الاقتراع، والرد ‏السريع على كل استفساراتهم.