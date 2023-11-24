"القاهرة الإخبارية" إطلاق الرصاص الحى العشوائى على أسر الأسرى الفلسطينيين أمام سجن عوفر

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الجميع في فلسطين الآن منتظرون الإفراج عن الرهائن الفلسطينية المحتحزة عند قوات الاحتلال، لذا هناك عشرات المواطنين الذين هم أسر المحتجزين لدى الجانب الإسرائيلي من أمام سجن عوفر.

جرائم الاحتلال

وأكدت ولاء السلامين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يتم إطلاق النيران والغاز المسيل للدموع على المواطنين الفلسطينيين لمنعهم من الاقتراب من أبواب المعتقل لسجن عوفر.

وتابعت: "هناك فرحة عارمة على أوجه أسر الأسرى، حيث يعد هذا الإفراج بمثابة انتصار نسبي وتفوق كبير على قوات الاحتلال".

صفقة تبادل الأسرى

واستطردت: "الشعب الفلسطيني لا يريد شيئًا سوى وقف حقيقي لإطلاق النار، حيث يمكن القول إنه حتى الآن ما زال الاحتلال يقوم بين الحين والآخر بضرب المواطنين بالرصاص الحي".

وأشارت إلى أن أكثر من 3000 أسير فلسطيني لدى الجانب الإسرائيلي، ولهذا تقام الكثير من الأحاديث لمحاولة إخراج هؤلاء المواطنين.